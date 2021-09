ASUS développe sa gamme créative et l'ouvre aux occasionnels avec les VivoBook Pro X

Des machines créatives, pour tous les créateurs. ASUS n'a pas chômé ces derniers mois pour nous présenter en cette rentrée 2021 sa gamme renouvelée et enrichie de PC portables créatifs. Plusieurs nouveautés font leur apparition avec en tête de file les Studiobook 16 / Pro 16 et les VivoBook Pro X. Les premiers se destinent aux créateurs exigeants, les seconds aux créatifs plus occasionnels.

Plus largement, ASUS profite aussi de la rentrée pour étendre plus encore le nombre de références dotées de dalles OLED. Un effort global pour le groupe, qui intègre maintenant de plus en plus souvent cette technologie d'affichage à ses PC portables, comme récemment avec les très bons ZenBook 13 et ZenBook Flip S (tous deux testés sur Clubic). Les cadres de la marque considèrent désormais que l'OLED doit devenir mainstream sur laptops… après l'être rapidement devenu sur nos smartphones.