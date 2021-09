Au Japon, des processeurs AMD Ryzen vendus en loterie via des distributeurs automatiques

À l'origine, WCCFTech avait rapporté que de véritables distributeurs automatiques permettaient de faire l'acquisition de processeurs Ryzen d'AMD. Dans les faits, la chose est un peu plus complexe que cela, malgré tout assez surprenante pour nous autres Européens.

En effet, les distributeurs en question agissent comme d'imposantes loteries automatisées. On y insère un billet de 1 000 yens (un peu moins de 8 euros) et avec un peu (beaucoup ?) de chance, on repart avec un processeur AMD Ryzen. Il semblerait que la chose existe aussi pour des processeurs Intel.

Même s'il s'agit d'une simple loterie, on se doute que compte tenu des sommes engagées, il ne s'agit pas de processeurs dernier cri. Reste que la méthode - habituelle pour de nombreuses babioles - est plus étonnante pour des processeurs, même d'anciennes générations.