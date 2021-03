Un sample de l'APU AMD Ryzen 5 5300G aperçu sur le Net, de premiers benchs se montrent

On remarque ainsi des performances en progrès de 10,4 % sur le test single-thread de CPU-Z par rapport au petit frère, le Ryzen 3 4300. En multi-thread, l'écart est encore de 7,9 % en faveur du 5300G. Un second test a été mené sous CineBench R15 et le 5300G est plus impressionnant encore avec 16,7 % de mieux que le Ryzen 3 4300G et 11,6 % de mieux que le Core i3-10100 d'Intel.