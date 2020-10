AMD : la gamme Ryzen 5000 mobile en fuite, de belles améliorations en vue

La fuite, relayée par TechPowerUp, laisse en premier lieu entendre qu'AMD aurait choisi de suivre la même nomenclature que celle adoptée par les processeurs Ryzen de bureau, annoncés début octobre par la marque. Dans les faits, et au-delà de ces dénominations (qui pourraient être amenées à évoluer d'ici le lancement), AMD miserait sur un recyclage de l'architecture Zen 2 (Lucienne) pour certaines puces, tandis que les processeurs les plus performants de ce nouveau line-up profiteraient bien de la nouvelle architecture Zen 3 (Cézanne).

Pour le reste, AMD conserverait le même nombre de cœurs et threads que les modèles Ryzen 4000, mais avec cette fois des fréquences légèrement réhaussées, de base comme en boost, sur certains processeurs. Côté iGPU, il y a aurait aussi du neuf, avec un nombre de cœurs Vega en hausse et des fréquences elles aussi plus élevées dans certains cas. Les performances graphiques de ces nouveaux SoC devraient permettre à AMD de reprendre, voire conserver, de l'avance sur Intel et ses récents processeurs basse consommation Tiger Lake, lancés début septembre.