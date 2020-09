AMD : ses processeurs "Vermeer" Zen 3 sous la gamme Ryzen 5000?

Dans les faits, AMD pourrait effectivement choisir de faire passer ses puces Vermeer sous architecture Zen 3 directement sur la gamme Ryzen 5000 et non 4000. L'idée serait de marquer par la nomenclature le changement d'architecture par rapport aux processeurs basse consommation (laptop) Ryzen 4000 « H » et « U », mais aussi par rapport aux Ryzen 4000 « G » de bureau réservés pour l'instant aux OEM. Ces références sont en effet toutes gravées en 7 nm, mais toujours sous architecture Zen 2.

Cette possible décision d'AMD aurait d'autant plus de sens que Vermeer doit apporter, au-delà de son architecture, un certain nombre de nouveautés techniques importantes justifiant le changement complet de gamme par rapport aux Ryzen 4000 existants.