AMD annonce ses nouveaux processeurs de bureau Ryzen "G", aux iGPUs musclés

Côté performances, AMD préfère comparer ses nouveaux APUs de bureau aux processeurs Intel de 9e génération. La chose peut surprendre puisque Intel a d'ores et déjà lancé sa dixième génération de CPU desktop, mais elle est compréhensible : les Ryzen 4000 G sont en effet basés sur l'architecture Zen 2, lancée l'année dernière, et non sur l'architecture Zen 3 que l'on devrait trouver sur d'autres CPU Ryzen, attendus plus tard cette année. Comme l'année dernière (et les années précédentes) la dénomination de ces puces APUs est en ce sens assez trompeuse… Il s'agit plutôt, en réalité, de processeurs Ryzen de troisième génération avec une partie iGPU plus volumineuse et performante.

C'est justement sur ce point qu'AMD insiste pour vanter les mérites de cette gamme. Outre des performances multi-threadées 2,5x plus importantes que celle des APUs lancés l'année dernière, le groupe promet que son Ryzen 7 4700G affiche jusqu'à 202% de performances GPU en plus par rapport à un Core i7-9700. En gros, vous pourrez jouer en 1080p / low à des titres comme CS: Go, GTA V ou encore Hitman (2016) avec un framerate de plus ou moins 30 fps… le tout sans carte graphique dédiée.

Face à la concurrence, AMD est aussi fière d'annoncer 5% de performances en plus vis-à-vis du Core i7-9700 pour son fleuron en single-thread et jusqu'à 31% de puissance supplémentaire en multi-thread, toujours face à l'ancien processeur d'Intel.

Puce OEM oblige, la grande inconnue reste la question du prix de ces nouveaux processeurs. Nous devrions néanmoins être fixés assez vite, puisque l'arrivée des premières machines équipées nous a été promise « imminente ».