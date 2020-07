Au tour d'AMD de publier ses pilotes activant la planification GPU

En l’état, l’entreprise propose une prise en charge de la planification GPU plutôt minimaliste. En effet, celle-ci se borne à quelques cartes sous architecture RDNA. En l’occurrence les Radeon RX 5600 et RX 5700. Ainsi, pour l’instant, les RX 5500 ne sont pas concernées. Les GPU d'anciennes générations comme Vega (Vega 56 et Vega 64) ou Polaris (Radeon RX 500) sont donc eux aussi exclus. On espère pour les utilisateurs de ces cartes qu’AMD proposera un pilote pour ces modèles dans un futur proche.