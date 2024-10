AMD souligne qu'AFMF 2 est compatible avec ses plus récentes solutions graphiques, RDNA 2 et RDNA 3. Concrètement, cela implique toutes les cartes Radeon RX 6000 et Radeon RX 7000 ainsi que les solutions graphiques intégrées de la marque, Radeon 700M et Radeon 800M. Vous pouvez le voir ci-dessus, AMD illustre les gains attendus sur Baldur’s Gate 3 et F1 24 notamment.

Les pilotes Adrenalin 24.9.1 sont aussi l'occasion d'améliorer la prise en charge de l'API Vulkan avec, par exemple, la gestion de l'Anti-Lag 2, afin d'offrir une meilleure réactivité dans les jeux. Enfin, on parle de l'intégration du Geometric Downscaling qui a pour effet de réduire les artefacts et de la correction de divers bugs, sur le récent Warhammer 40,000: Space Marine 2 par exemple.

Des pilotes à essayer de toute urgence pour tous les détenteurs de cartes en RDNA 2 ou RDNA 3 donc, mais aussi pour tous les possesseurs d'APU AMD.