Bit_Man

L’avantage de FSR en général est de pouvoir être utilisé sur tout type de GPU de FSR1 a FSR3.

Cela dit, par exemple dans cyberpunk, il a été implanté en version 3 (récent patch 2.13) et donne du frame gen généraliste à tout type de GPU, seulement la qualité n’est vraiment pas au top, ghosting et pixellisation excessive, rien de comparable avec la qualité du DLSS et FG de Nvidia.

Il est un certain nombre de jeux pour lesquels un mode DLSS to FSR3 existe, il suffit de remplacer quelques fichiers dans le jeu, l’avantage de cette manip s’adresse surtout aux détenteurs de GPU Nvidia ne disposant pas du FG Nvidia réservé au serie 40XX, dans cette configuration on peut utiliser le DLSS et cocher la case Frame gnereation Nvidia, le warper fera passer cette FG nvidia par le FG FSR.

Les resultats sont alors bien meilleurs que l’implantation native du FSR avec FG, il y a un peu de ghosting mais au moins on conserve la qualité du DLSS, les problèmes de pixelisation et scintillement disparaissent.

Qui plus est, pour ceux qui en en marre de windows, cette solution fonctionne sous linux que ce soit avec le pilote opensource ou propriétaire, idéalement avec lutris et proton GE.

CP77 tourne à 60 FPS sur Arch, avec un 9300H et une 2060M (80W), en ultra avec RT mais sans path tracing, DLSS équilibré+FG.

Le jeu peut tourner à 50 FPS en moyen avec path tracing si l on active DLSS Ultra performance + FG, les éclairages sont plus beaux mais ça devient pixelisé car la resolution de base est FHD.