Zoom sur le FSR 3.0 d'AMD : du frame generation compatible avec toutes les cartes graphiques

Lors de la Gamescom 2023, plus précisément de la présentation AMD Gaming Festival, l’entreprise a fait plusieurs annonces intéressantes pour les joueurs. La principale est bien sûr l’introduction de nouvelles cartes graphiques RDNA 3, les Radeon RX 7700 XT et RX 7800 XT. D’ailleurs, avec ces deux ajouts, AMD estime que son catalogue pour cette génération est désormais complet. Outre ces deux RX 7000, la société a détaillé ses dernières technologies conçues pour assister les GPU et booster la fréquence d’images par seconde dans les jeux : le FSR 3.0 (FidelityFX Super Resolution) ainsi que l’HYPR-RX.