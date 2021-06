AMD Radeon : la FidelityFX Super Resolution débarque avec les pilotes Software Adrenalin 21.6.1

Hélas, AMD a rapidement tempéré nos ardeurs il y a quelques jours en indiquant que seulement 7 jeux seraient compatibles au lancement… et pas forcément les jeux les plus attendus sur ce créneau. On parle de

22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, KingShunt, Terminator Resistance et The Riftbreaker.