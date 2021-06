NVIDIA : le DLSS 2.0 arrive sur Linux via Proton, sur l'Unreal Engine 5 et sur quelques AAA

Le 22 juin – oui, c'est demain – viendra le tour de LEGO Builder's Journey qui profitera du DLSS en plus d'options de ray tracing. Plus important, le même jour, NVIDIA confirmera son soutien à Linux via Proton : les premiers jeux Vulkan disposeront ainsi du DLSS. On parle de DOOM Eternal, de No Man's Sky et de Wolfenstein: Young Blood .