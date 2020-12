Minecraft RTX sort officiellement enfin de sa bêta

Sur Windows 10, Minecraft RTX est donc désormais parfaitement fonctionnel et c'est une bonne nouvelle, puisque le soft est l'un de ceux exploitant le mieux le ray tracing à cette heure. Le titre de Mojang est par ailleurs compatible avec la technologie DLSS, qui permet de réduire sensiblement l'impact du ray tracing sur la fluidité comme le démontre une fois encore NVIDIA dans un tableau partagé pour l'occasion.

On découvre par exemple qu'en niveau de détails maximum, avec le ray tracing poussé à son niveau le plus élevé, Minecraft RTX parvient à être animé à un peu plus de 60 FPS sur une RTX 3060 Ti et à plus de 90 FPS sur une RTX 3080 lorsque le DLSS est actif. De belles performances pour un jeu transfiguré par les reflets popularisés par NVIDIA.