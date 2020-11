Cyberpunk 2077 et ray tracing : NVIDIA publie les configurations recommandées et une interview des développeurs

NVIDIA s'est donc associé à CD Projekt RED afin de monter une petite vidéo baptisée Une journée dans la vie… dont le but est de présenter l'impact du ray tracing dans la gestion des cycles jour/nuit à l'intérieur de Night City. NVIDIA souligne que sur cette vidéo, les fonctions de ray tracing DXR ont été activées en parallèle du DLSS qui autorise le super-échantillonnage des scènes pour une meilleure qualité visuelle.

La vidéo, présentée ci-dessous, illustre le type de changement que ces deux fonctionnalités apportent à Cyberpunk 2077 avec d'impressionnants reflets, des ombres nettement plus réussies « qui s'adoucissent et s'accentuent naturellement », pour reprendre les termes employés par NVIDIA. De manière plus générale, tous les éclairages, toutes les projections de lumière sont plus réalistes, plus immersives.