Cyberpunk 2077 : Keanu Reeves jouable, les musiques de Night City, des goodies et du gameplay

Pour conclure la partie traitement et animation des personnages en jeu, CD Projekt RED a partagé une vidéo relative à la synchronisation labiale. Le jeu sera en effet traduit à sa sortie en dix langues, et le studio tenait à ce que l'expérience soit la plus crédible possible dans chacune d'elles. Pour ce faire, le studio a utilisé l'intelligence artificielle développée par Jali Research Inc., qui présente des résultats plutôt convaincants.