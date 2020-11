Stadia arrive bientôt sur iOS, et offre des Premiere Editions aux acheteurs de Cyberpunk 2077

NVIDIA fait des émules. À peine 24h après avoir appris que GeForce NOW était maintenant disponible sur iOS via le navigateur Safari, Google fait une annonce similaire pour son service de cloud gaming Stadia.

Pour fêter dignement son premier anniversaire, la plate-forme de Google affirme qu’elle sera prochainement accessible sur iOS. Des phases de tests publics sont au programme des prochaines semaines.

Stadia sur iOS via Safari

On sait qu’Apple ne souhaite aucunement déroger à ses guidelines concernant les applications de cloud gaming sur l’App Store. Selon elles, il faudrait que les éditeurs de chacun de ses services publient chaque jeu de leur catalogue indépendamment sur le magasin d’applications. Infaisable, d’une part car la tâche peut s’avérer herculéenne, mais aussi parce que les accords signés entre les éditeurs de jeux et Stadia ne prévoient pas une publication en guise de « stand-alone » sur l’App Store.

Aussi pour pallier cette interdiction, Google — comme Amazon avec son futur service Luna — fera le choix de la Progressive Web App. Autrement dit : un ersatz d’application, utilisable uniquement depuis un navigateur Web.

Ce faisant, la firme de Mountain View n’enfreint pas les directives d’Apple, et pourra enfin s’offrir aux utilisateurs de Stadia qui n’ont chez eux que des appareils à la Pomme. Notez qu’une Progressive Web App tierce du nom de Stadium permet d’ores et déjà de profiter du service sur un iPhone ou un iPad. Avec l’arrivée prochaine d’une version officielle de Stadia, on imagine que ses jours sont désormais comptés.

Cyberpunk 2077 devient un produit d’appel

Désormais calée au 10 décembre prochain, la sortie de Cyberpunk 2077 sera conjointe à toutes les plates-formes. Y compris sur Stadia, dont la disponibilité du titre fait partie depuis son lancement de ses grandes promesses de campagne.

Stadia va d’ailleurs plus loin aujourd’hui. Sur la page dédiée aux précommandes de Cyberpunk 2077, on peut lire que « les acheteurs éligibles recevront la Premiere Edition de Stadia sans frais supplémentaires ». Autrement dit : achetez Cyberpunk 2077, et recevez gratuitement la manette Stadia et le Chromecast Ultra permettant de jouer confortablement depuis son téléviseur.

L’offre est valable jusqu’au 18 décembre prochain, dans la limite des stocks disponibles. Rappelons que vous pouvez tester votre connexion à cette adresse afin de savoir si Stadia peut tourner correctement à votre domicile.

