Tout savoir sur Luna, le nouveau service de cloud gaming d'Amazon

Après Sony et son PlayStation Now, Google avec Stadia ainsi que Microsoft via Project xCloud, place à Luna, la plateforme du géant de la vente en ligne Amazon. La multinationale dirigée par Jeff Bezos s'apprête donc à faire son entrée fracassante sur ce marché devenu extrêmement concurrentiel. Pour appâter les joueurs, Amazon a détaillé les contours de son offre. Hélas, aucune date de sortie n'a été communiquée.