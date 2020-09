Enceintes Echo, Fire TV, Ring et le nouveau service de cloud gaming Luna : Amazon frappe très fort

Pour l'early-access, Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu et Brothers: A Tale of Two Sons seront disponibles. D'autres viendront enrichir le catalogue pour la suite. Comme avec Stadia, Ubisoft a tissé un partenariat pour proposer sa propre "chaîne" sur Luna. Via une option payante supplémentaire, le joueur pourra accéder à cette chaîne et jouer en streaming dès le jour de leur sortie à Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising.

Au lancement, Luna sera disponible sur PC Windows, Mac, Fire TV, Android, iOS et iPadOS. Le géant américain peut compter sur son infrastructure Amazon Web Services pour garantir des performances à la hauteur et une faible latence.

Autre bonne nouvelle, si une manette spécifique Luna Controller avec joysticks asymétriques sera disponible, il sera aussi possible de jouer avec le combo clavier-souris ou n'importe quel gamepad Bluetooth.