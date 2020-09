Microsoft xCloud est lancé, comment jouer ? On vous explique !

Cette dernière va permettre de gérer le catalogue Xbox Game Pass sur Xbox One, comme sur PC, mais aussi de lancer un jeu directement sur smartphone, via un nouvel onglet « Cloud ».

Pour jouer, il est par ailleurs impératif de disposer d'une manette compatible, comme la manette Xbox One bien sûr, ou la manette PS4. Les manettes Bluetooth et filaires sont compatibles. À noter que Razer et 8bitdo, pour ne citer qu'eux, proposent une sélection d'accessoires et manettes certifiés pour profiter au mieux de xCloud. Enfin, certains jeux, comme Minecraft Dungeons, disposent d'une interface tactile dédiée au jeu mobile.