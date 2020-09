Microsoft ajoute le Cloud gaming au Xbox Game Pass Ultimate avec plus de 150 jeux compatibles

En plus des sauvegardes dans le Cloud, le service proposera des listes d’amis, des succès ou encore un chat vocal. Attention cependant : en plus de l'abonnement, et bien entendu d'un smartphone ou d'une tablette Android dotée de l'application Xbox Game Pass, il faudra posséder une manette compatible pour pouvoir profiter du catalogue de jeux.

Dans ce dernier, vous retrouverez des titres Xbox ou en provenance de partenaires comme Forza Horizon 4, Tell Me Why, Grounded, Destiny 2, A Plague Tale: Innocence ou encore Gears 5 pour n'en citer qu'une poignée. Microsoft promet par ailleurs de faire des ajouts à cette liste initiale dans les mois à venir.

Le service revêt ainsi de multiples applications : jouer dans le Cloud sur mobile peut en effet être pratique pour lancer rapidement une session multijoueurs avec ses amis (puisque le cross-play est supporté sur certains jeux), jouer loin de chez soi ou encore dans son lit quand la télévision est occupée…