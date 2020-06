No Man's Sky, Kingdom Hearts et bien d'autres titres arrivent sur le Xbox Game Pass

L'arrivée de certains des jeux annoncés dans le Game Pass était déjà connue depuis plusieurs jours, mais Microsoft dévoile aujourd'hui des dates de sortie précises.

Tout d'abord, le 11 juin les abonnés pourront profiter de No Man's Sky (console et PC) Battletech (PC), Dungeon of the Endless (console et PC), Battlefleet Gothic Armada 2 (PC), Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix (console) et Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (console). Toujours à cette date, eFootball PES 2020 profitera de l'arrivée du DLC gratuit sur console, à l'instar de The Elder Scrolls Online: Morrowind sur Xbox One.

Enfin, outre la possibilité, à partir du 16 juin, de pré-installer la Preview de Grounded sur PC et console, Bard’s Tale Remastered and Resnarkled (console et PC) et Thronebreaker (console) s'ajouteront au Xbox Game Pass le 18 juin.