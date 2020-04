No Man's Sky : les mechas arrivent via la mise à jour Exo Mech

Lire aussi :

À coup de mechas et de jetpack

Lancé en août 2016 sur PS4 et PC (puis un peu plus tard sur Xbox One),a connu un joli succès à sa sortie, malgré d'énormes problèmes de finition et autres fonctions manquantes. Au fil des mois, Hello Games a peaufiné son jeu, et cela n'est visiblement pas prêt de s'arrêter.En effet, d'après une vidéo mise en ligne (un peu trop tôt) par Xbox, la future mise à jour s'intitule « Exo Mech » et permettra (entre autres) au joueur de se glisser dans le cockpit de mechas géants.Ces derniers devraient permettre de se déplacer de manière sécurisée sur les terres les plus hostiles, avec en prime un jetpack pour se déplacer plus rapidement. Reste à savoir maintenant quand sera disponible cette énième update, et si cette dernière sera fournie gratuitement ou non.