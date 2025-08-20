Asus ROG a présenté trois nouveaux écrans gamer OLED à la Gamescom 2025. Ces modèles haut de gamme proposent une dalle de qualité, avec une fréquence pouvant monter jusqu'à 720 Hz pour le plus performant et une définition QHD.
Asus ROG a profité de la Gamescom 2025 pour dévoiler trois nouveaux moniteurs gaming OLED : le ROG Swift OLED PG27AQWP-W, le ROG Strix OLED XG27AQWMG et le ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2. Ces écrans intègrent des technologies telles que la dalle Tandem OLED et le revêtement TrueBlack Glossy, visant à améliorer la luminosité, la fidélité des couleurs et la durabilité des dalles.
Des dalles Tandem OLED pour de meilleures performances
Bénéficiant de la technologie Tandem OLED, présentée par LG au CES en début d'année sur ses nouveaux téléviseurs, les modèles PG27AQWP-W et XG27AQWMG peuvent atteindre une luminosité maximale supérieure de 15% et un volume de couleurs élargi de 25%, ainsi qu'une durée de vie prolongée de 60% par rapport aux moniteurs WOLED de la génération précédente.
Ces améliorations s’accompagnent d’un temps de réponse GtG de 0,03 ms, comme de coutume avec l'OLED, d’une certification VESA DisplayHDR 500 True Black et d’une couverture de 99,5% de l’espace colorimétrique DCI-P3.
Le revêtement TrueBlack Glossy, présent sur les trois modèles, renforce la netteté des images et la profondeur des noirs, tout en réduisant les reflets parasites. La suite logicielle Asus OLED Care Pro, couplée au capteur de proximité Neo, permet de limiter les risques de burn-in en détectant l’éloignement de l’utilisateur et en activant automatiquement un écran noir. La distance de détection est personnalisable, offrant ainsi un équilibre entre confort et protection de la dalle.
ROG Swift OLED PG27AQWP-W : rapidité et polyvalence
Le PG27AQWP-W, avec sa diagonale de 26,5 pouces et sa définition QHD, se distingue par son taux de rafraîchissement natif de 540 Hz. Il propose également un mode double permettant de basculer entre une résolution QHD à 540 Hz et une résolution HD à 720 Hz, selon les besoins, comme le propose LG sur ses derniers moniteurs.
La connectivité inclut un port DisplayPort 2.1a et un port HDMI 2.1. Son design se compose un socle argenté et un revêtement à l'arrière semi-transparent. C'est esthétique et joli, même si l'utilité reste très limitée.
ROG Strix OLED XG27AQWMG : compact et performant
Le XG27AQWMG, également avec une dalle de 26,5 pouces, affiche une fréquence de 280 Hz avec une définition QHD et un temps de réponse de 0,03 ms. Son socle, 30% plus compact que celui des précédents modèles, facilite son installation dans des espaces restreints.
Il dispose des mêmes certifications HDR et colorimétriques que le PG27AQWP-W, ainsi que d’un hub USB et d’un support pour trépied. La technologie Tandem OLED et le capteur Neo Proximity Sensor y sont également intégrés.
ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2 : accessible et polyvalent
Le XG27AQDMG Gen 2, toujours sur une dalle de 26,5 pouces, propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une définition QHD et une certification VESA DisplayHDR 400 True Black.
Il reprend le revêtement TrueBlack Glossy et le capteur de proximité Neo, tout en offrant une connectivité complète (DisplayPort 1.4 DSC, HDMI 2.1, hub USB). Son socle compact et son support pour trépied sont pratiques pour les gamers, comme les streamers.
Pour l'instant, Asus n'a pas encore annoncé de prix et de date de disponibilité de ces nouveaux écrans.