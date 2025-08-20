Bénéficiant de la technologie Tandem OLED, présentée par LG au CES en début d'année sur ses nouveaux téléviseurs, les modèles PG27AQWP-W et XG27AQWMG peuvent atteindre une luminosité maximale supérieure de 15% et un volume de couleurs élargi de 25%, ainsi qu'une durée de vie prolongée de 60% par rapport aux moniteurs WOLED de la génération précédente.

Ces améliorations s’accompagnent d’un temps de réponse GtG de 0,03 ms, comme de coutume avec l'OLED, d’une certification VESA DisplayHDR 500 True Black et d’une couverture de 99,5% de l’espace colorimétrique DCI-P3.