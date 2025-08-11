LG Display ne cache plus ses ambitions dans le segment des écrans gaming très haut de gamme. Vitrine technologie ou véritable game changer pour les joueurs, le prochain écran de la marque affichera une fréquence de rafraîchissement maximale de 720 Hz !
Lors du salon K-Display 2025 à Séoul, la marque a levé le voile sur sa prochaine dalle OLED Primary RGB Tandem de 27 pouces, capable d’atteindre 540 Hz en 1440p… et même 720 Hz en 720p grâce à un mode Dual Mode pensé pour les joueurs les plus exigeants.
Une dalle 1440p qui repousse les limites de la fluidité
Comme nous l'avions récemment évoqué avec l'annonce de Super Display Co. (SDC) et son Flash540-Meta qui exploite cette même dalle signée LG Display, ce nouveau panneau affiche une définition native QHD (2560 x 1440 pixels) et repose sur la 4ᵉ génération OLED du constructeur (Primary RGB Tandem OLED), déjà réputée pour ses capacités à afficher de hauts pics lumineux et des couleurs encore plus riches qu'auparavant. Sur ce coup, LG annonce une pic lumineux de 1 500 cd/m², et jusqu’à 4 000 cd/m² en HDR – un chiffre probablement limité à de petites zones de l’image, autour de 3 % de la surface totale.
En parallèle, la dalle couvre 99,5 % de l’espace DCI-P3, un niveau déjà atteint sur d’autres modèles de la marque mais qui reste une référence dans l’univers OLED. Cette précision colorimétrique ouvre la porte à des usages créatifs exigeants comme l’étalonnage vidéo ou la production cinématographique.
Un Dual-Mode 540 / 720 Hz !
La véritable innovation réside dans le Dual Mode proposé par l'écran. En abaissant la résolution à 720p, le taux de rafraîchissement peut grimper pour passer de 540 Hz à 720 Hz. De quoi offrir une fluidité inédite, réduire au maximum le flou de mouvement et maximiser la réactivité dans les jeux compétitifs. Pour les joueurs d’eSport, chaque milliseconde gagnée peut faire la différence, et LG semble vouloir offrir l’outil ultime pour cet usage.
Pour accompagner ces performances, LG applique un film antireflet spécial combiné à une structure de dalle repensée. Le constructeur annonce ainsi une efficacité accrue pour contrer les reflets, garantissant une image lisible même en plein jour. La dalle a également obtenu plusieurs certifications de la part d’Intertek et UL Solutions, dont "Perfect Black", "Perfect Colour" et "100 % Colour Fidelity".
Disponibilité et positionnement
Hormis cela, nous avons encore assez peu d'informations sur cet écran, LG n’a pas encore donné de date précise pour le lancement commercial, mais on sait déjà que des marques comme Gigabyte ou la chinoise Super Display Company seront parmi les premières à proposer des modèles basés sur cette dalle. Au vu des caractéristiques et du positionnement clair sur le marché eSport, inutile de s’attendre à un tarif accessible : ce 540 Hz Dual-Mode et sa dalle Tandem RGB se destine avant tout aux joueurs compétitifs prêts à investir dans l’ultra haut de gamme.
Source : K-Display 2025