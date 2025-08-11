Hormis cela, nous avons encore assez peu d'informations sur cet écran, LG n’a pas encore donné de date précise pour le lancement commercial, mais on sait déjà que des marques comme Gigabyte ou la chinoise Super Display Company seront parmi les premières à proposer des modèles basés sur cette dalle. Au vu des caractéristiques et du positionnement clair sur le marché eSport, inutile de s’attendre à un tarif accessible : ce 540 Hz Dual-Mode et sa dalle Tandem RGB se destine avant tout aux joueurs compétitifs prêts à investir dans l’ultra haut de gamme.