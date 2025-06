Conçu pour les joueurs exigeants, ce Flash 540-Meta offre une profondeur colorimétrique 10 bits, une couverture DCI-P3 à 99,5 % et un pic de luminosité de 1 500 cd/m², avec certification HDR True Black 500. Son contraste statique est annoncé à 150 000 000 :1 et son traitement antireflet évoque une réflectance de 2 %.



On y retrouve aussi le DisplayPort 1.4 et HDMI 2.1 du côté des connectiques et un châssis en aluminium CNC garantissant une dissipation thermique optimale. SDC précise enfin qu'une une garantie anti-burn-in de trois ans est au programme. Le tarif et la date de commercialisation restent à confirmer par la marque.