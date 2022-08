LG dévoile un impressionnant OLED incurvé de 45" à 240 Hz

Outre sa diagonale de 45 pouces, ce moniteur affiche un rayon de courbure très prononcé de 800R. Il offre un format d’image en 21:9 pour une définition WQHD (3 440 x 1 440 pixels), de quoi procurer un sentiment d’immersion sans pareil. Du côté de l’affichage, technologie OLED oblige, cet écran UltraGear sera capable d’afficher des noirs profonds et une grande richesse de couleurs puisqu’il couvrira l’espace DCI-P3 à 98,5 % selon LG.



Le moniteur prendra bien en charge les signaux HDR10, sans certification à notre connaissance cependant. On y trouvera un DisplayPort 1.4, ainsi que deux ports HDMI 2.1 avec support du VRR. Trois ports USB 3.0 viennent compléter le tout. Pour l’heure, LG n’a pas encore annoncé de prix ou de date de lancement pour son moniteur de l’extrême. Il sera sans doute présenté plus en détail dans les allées de l’IFA.