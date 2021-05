LG 27GP950-B : le moniteur 4K UHD 144 Hz est en précommande

Là où la dalle Nano IPS 10 bits montre également un large potentiel, c’est bien sûr dans la prise en charge des espaces de couleurs étendus (WCG). Celle-ci serait en effet en mesure de couvrir jusqu’à 98 % de l’espace DCI-P3. Sans surprise, on retrouve les points forts et limites de la dalle IPS, à savoir de bons angles de vision sur 178 °, mais un contraste limité, annoncé avec un taux de 1000:1. Enfin, le traitement antireflet mat 3H est commun à bien d’autres moniteurs, pas de changement sur ce point donc.



Pour terminer, le moniteur semble disposer d’une bonne ergonomie avec des réglages sur la hauteur (11 cm), sur l’inclinaison (de -5° à + 15°), et autorise le passage du mode paysage à portrait et vice versa. Il tire cependant un trait sur la rotation de l’écran.