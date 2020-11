Samsung Odyssey G5 : nouvel écran gamer incurvé 1000R, HDR10 et 144 Hz

Le Odyssey G5 tient aussi la cadence en matière de performances avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse (gris à gris) de 1 ms. Il est aussi compatible AMD FreeSync, une technologie qui permet une meilleure synchronisation entre le moniteur et la carte graphique, réduisant ainsi les effets de saccades et de déchirures de l'image.

La connectique est tout à fait traditionnelle. On y retrouve un port HDMI 2.0, une prise Display Port 1.2 et une sortie audio pour connecter un casque.

Samsung n'a pas encore communiqué de prix ou de date de sortie pour ce

moniteur PC. Nous savons seulement que l'Odyssey G5 sera logiquement plus abordable que les G7 et G9, qui sont bien plus haut de gamme avec leur technologie QLED, leur taux de rafraîchissement de 240 Hz et le support du G-SYNC. Le G5 sera mis en avant lors du tournoi eSport Odyssey League qui se tient entre le 16 novembre et le 6 décembre 2020.