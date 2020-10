Samsung : un trimestre record porté par les smartphones

Samsung enregistre une croissance de revenus de 8 % par rapport à la même période l'année dernière. La société affiche aussi un profit brut de 8,65 milliards d'euros, en hausse de 52 % par rapport au deuxième trimestre 2020. Son profit net s'élève quant à lui à 7 milliards d'euros.

Pour expliquer ces excellents résultats, Samsung avance avoir constaté « une augmentation de la demande de smartphones et d'électronique grand public ». Cette hausse spectaculaire des profits serait aussi liée « à une gestion efficace des coûts », rapporte le fabricant.

Comme d'habitude, Samsung s'est aussi reposée sur ses ventes de puces mémoire, l'activité qui entraîne le plus de bénéfices pour l'entreprise. Compte tenu de l'importance de la demande pour les mobiles et PC, Samsung a pu écouler plus de marchandise que prévu, compensant ainsi la baisse de prix des unités de mémoire. La branche des semi-conducteurs s'est également très bien portée.