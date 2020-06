Samsung pourrait sortir un nouveau smartphone tous les mois jusqu'en octobre

Pour relancer son activité et compenser des mois financièrement peu engageants pour les actionnaires, Samsung envisage une stratégie très agressive pour la rentrée. D’après Sam Mobile, le constructeur pourrait sortir un nouveau smartphone tous les mois pendant trois mois au sortir de la conférence qu’il tiendra en août.

Citant des informations signées ET News, Samsung lancera d’abord ses Galaxy Note 20 en août, puis le Galaxy Fold 2 avant de terminer par un certain Galaxy S20 Fan Edition au mois d’octobre.

Une conférence Unpacked surchargée

Samsung semble avoir un programme très chargé pour sa conférence Unpacked qu’il tiendra, comme tous les ans, au mois d’août.

Un événement dont il profitera bien sûr pour dévoiler les Galaxy Note 20 et Note 20 Pro (ou Plus ? Ou Ultra ?), mais pas seulement. Il devient de plus en plus clair que le Galaxy Fold 2, le nouveau smartphone pliant du constructeur, y fera également une apparition.

Plus surprenante est la mention du Galaxy S20 Fan Edition, au sujet duquel Sam Mobile avait déjà partagé quelques informations il y a deux semaines. Il devrait s’agir d’un smartphone d’entrée de gamme qui prendrait ainsi la suite du Galaxy S10 Lite. On ignore encore ses caractéristiques, mais nul doute que Samsung compte sur le succès du smartphone pour redorer un peu le blason de la gamme S20 qui, coronavirus oblige, s’est plutôt mal vendu.

En sus de ces nouveaux téléphones, Samsung devrait aussi présenter une nouvelle paire d’écouteurs true wireless (les Galaxy Buds X) ainsi que la montre Galaxy Watch 3.

Un besoin urgent de revoir le calendrier

Selon ET News, le vice-président de Samsung Lee Jae-yong aurait rencontré au début du mois de nombreux cadres de l’entreprise pour les informer du « besoin urgent de revoir la stratégie de management » et de discuter des plans de lancement au second semestre 2020. Une série de réunion qui aurait donc débouché sur ce plan trimestriel de sorties successives.

Mais si la démarche peut sembler inhabituelle pour un constructeur comme Samsung, elle n’a rien de baroque sur le marché de la téléphonie. Sortir 3 smartphones en 3 mois, on appellerait ça un rythme de retraité chez Xiaomi ou realme — deux constructeurs parmi d’autres qui ont coutume de sortir plusieurs références tous les mois.

Dans tous les cas, la crise du Covid-19 a bel et bien alourdi un bilan déjà moins reluisant que prévu pour le premier constructeur de smartphones au monde. Accusant une baisse de ses ventes de 21% sur le premier trimestre par rapport à l’an passé, l’entreprise sud-coréenne encaisse aussi le revers d’une gamme de nouveaux smartphones qui peinent à trouver leur public. La faute, sans doute, à des tarifs qui s’envolent pour justifier la présence d’une puce compatible 5G, mais aussi d’un marché saturé sur lequel d’innombrables acteurs sont présents.