Smartphones : en Europe, Samsung garde la tête haute malgré des résultats inquiétants

On le sait : le marché du smartphone va mal, et subit de plein fouet les impacts économiques induits par la pandémie de Covid-19. Mais certains constructeurs parviennent à faire contre mauvaise fortune bon cœur.

En Europe, Samsung s’approprie ainsi 37% des parts, contre 24% pour Apple (qui n’a signé une baisse du volume des ventes que de 8%) et 18% pour Huawei. Huawei qui, de son côté, a vu sa croissance annuelle décroître de 40%, à en croire les estimations de Canalys.

Xiaomi, nous en parlions plus haut, grignote peu à peu les parts de son compatriote Huawei au classement européen. Et puisque nous parlions de réussite insolente : il est d’ailleurs le seul constructeur du tableau à afficher une croissance positive — de 79% exactement.

Samsung porté par les ventes du… Galaxy Z Flip

La pandémie de Covid-19 n’a pas fait grand-chose pour faire des Galaxy S20 des best-sellers. Diverses sources rapportent d’ailleurs que Samsung considère les ventes de son dernier flagship comme « décevantes », et en deçà de celles du Galaxy S10 un an plus tôt.

En revanche, l’étonnant Galaxy Z Flip aurait très largement contribué à maintenir Samsung à flot au cours du trimestre. En mars, les ventes du smartphone pliant de Samsung auraient grimpé de 56,1%, rapporte Sam Mobile — soit à peu près 230 000 appareils. Une performance d’autant plus étonnante que le smartphone est vendu 1 500€.