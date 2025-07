Après une première vague déjà bien remplie, la 2ᵉ démarque des soldes Amazon marque une étape importante : de nouvelles références font leur apparition en promotion et certaines baissent encore de prix. Concrètement, Amazon ajuste les tarifs en fonction des stocks restants et de la concurrence. On observe par exemple des baisses supplémentaires sur les climatiseurs, ventilateurs et aspirateurs robots, des produits très demandés en plein été. La 2ᵉ démarque, c’est aussi le moment où Amazon applique des coupons et des remises immédiates cumulables, notamment sur les accessoires et la maison connectée.

C’est donc une période idéale pour finaliser vos achats : les bonnes affaires se multiplient et les ruptures de stock deviennent plus fréquentes. En revanche, sur les produits les plus premium comme les smartphones Galaxy S25, les tablettes Samsung ou les aspirateurs Dreame, mieux vaut ne pas trop attendre : les quantités sont limitées et les réassorts rares. Enfin, si vous êtes membre Prime, vous profitez parfois d’accès anticipés aux ventes flash. En résumé, la 2ᵉ démarque est un moment stratégique pour surveiller les prix et valider votre panier avant qu’il ne soit trop tard.