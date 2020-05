Samsung : le Galaxy Fold 2 serait entré en production et arriverait en août

D’après des informateurs cités par le site sud-coréen Hankooki, le Galaxy Fold 2 est bel et bien sur les rails, et serait même entré en phase de production industrielle.

GSM Arena rapporte que l’on pourrait déjà entendre parler du Galaxy Fold 2 de façon officielle au mois de juin, et qu’une sortie est plausible pour le mois d’août.

D’après les annonces de Samsung, le Galaxy Note 20 et le successeur du Galaxy Fold seront lancés « au second semestre 2020 ». Une fourchette un peu large, que les récentes informations d’insiders parviennent à resserrer à cet été.

Un an, à peu de choses près, après la sortie (retardée) du premier smartphone pliant de Samsung. Selon les dernières informations, on peut s’attendre à un nouveau modèle vendu moins cher que l’original, mais aussi revêtu d’une surface UTG (Ultra Thin Glass, comme sur le Galaxy Z Flip), bien plus convaincante que celle en plastique à laquelle nous avions eu droit l’an passé.