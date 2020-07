Samsung : On sait (à peu près) à quoi ressemblera le Galaxy Z Fold 2

Un choix beaucoup plus raisonnable, qui devrait offrir à l’écran du smartphone une surface d’affichage bien plus généreuse que sur le premier modèle. D’autant que, cette fois, l’écran devrait être recouvert d’une couche d’Ultra Thin Glass, et non plus d’un plastique aussi cheap à l’œil que désagréable sous les doigts.

Via : Ars Technica