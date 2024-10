On en sait toutefois plus sur les caractéristiques techniques de l'appareil. Le Galaxy Z Fold6 Special Edition devrait être doté d'un écran intérieur de 8 pouces et d'un écran extérieur de 6,5 pouces. Mesurant seulement 10,6 mm fermé et 4,9 mm ouvert, il se positionnera parmi les plus fins de sa catégorie, reflétant les efforts de Samsung pour rivaliser avec les autres fabricants.