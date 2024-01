Finalement, Samsung envisage bel et bien de sortir un Z Fold plus "abordable"

Ces « rumeurs sans fondement » provenaient pourtant de sources réputées pour leur fiabilité. D'ailleurs, selon un nouveau rapport publié par The Elec, Samsung envisagerait bel et bien de commercialiser une variante plus abordable de son Galaxy Z Fold6, et ce, dès le deuxième semestre de l'année 2024.

L'objectif de Samsung serait alors de maximiser la pénétration de ses smartphones pliants sur le marché chinois, et ainsi rivaliser avec les grandes marques du territoire (Xiaomi, HONOR, OPPO…).