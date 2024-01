En pleine crise du marché, les smartphones haut de gamme sont vus comme une valeur refuge

En effet, les régions les plus voraces en smartphone haut de gamme en ce moment sont l’Inde, l’Europe de l’Ouest et le Moyen-Orient et l’Afrique. D’après Counterpoint, les consommateurs et consommatrices de ces régions voient de plus en plus les marques premium comme des « affirmations d’un certain statut social » et n’hésitent donc pas a « passer du milieu de gamme au marché haut de gamme » pour profiter des toutes dernières technologies.