Ventes de smartphones : pourquoi Apple se frotte les mains malgré la forte baisse

Samsung est donc toujours au sommet, mais selon Counterpoint Research, Apple bénéficie assez largement du fait que les consommateurs gardent leurs smartphones plus longtemps tout en bénéficiant d'un marché des appareils reconditionnés désormais bien installé.

« Le marché des smartphones semble maintenant avoir dépassé sa phase de croissance rapide, avec des cycles de remplacement qui s'allongent, une convergence entre l'innovation des appareils et l'émergence d'un marché plus mature des smartphones reconditionnés, qui frappe en particulier les petites et moyennes entreprises disposant de volumes élevés », explique l'étude.

Apple profite de son choix de faire du premium et accompagne cela d'une communication axée sur les technologies embarquées. La firme de Cupertino s'installe ainsi sur de nouveaux marchés, traditionnellement éloignés de ses cibles. Par exemple, Counterpoint indique qu'Apple a vu ses ventes augmenter de 50 % en glissement annuel au deuxième trimestre. En vendant moins mais mieux, et surtout plus cher, Apple subit tout simplement moins le processus rallongeant le cycle d'utilisation avant remplacement.