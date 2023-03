Smartphones haut de gamme, qui détrônera Apple ? 2022 fait encore mal à la concurrence

Et le plus cocasse, c'est que le géant américain n'a pas exploité tout son potentiel l'an dernier. En effet, fin 2022, il a subi des problèmes d'approvisionnement qui l'ont empêché de répondre à l'ensemble de la demande pour ses nouveaux smartphones de la gamme iPhone 14. Sans ces disruptions dans les chaînes logistiques, l'entreprise fondée par Steve Jobs aurait pu encore accroître son avance.

Sur le moyen terme, il est à noter qu'Apple est de plus en plus omnipotente dans le haut de gamme, avec une part passée de 68 % en 2018 à 75 % l'an dernier. Et la prochaine génération d'iPhone 15, avec notamment l'arrivée tant attendue du port USB-C pour l'iPhone 15 Pro, ne devrait pas permettre aux concurrents de commencer à rattraper leur retard.