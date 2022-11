L'iPhone 15 va passer à l'USB-C, mais conserver les faibles débits du Lightning

Il y a quelques semaines déjà, nous constations qu'Apple avait le choix de l'USB 2.0 pour le port USB-C de son nouvel iPad de 10 pouces. Il semble donc probable qu'une fois de plus, les informations de Ming-Chi Kuo soient correctes.

Pour les utilisateurs qui désireraient un port USB-C plus performant, il faudra se tourner vers l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 15 Pro Max, qui devraient être équipés d'un connecteur bien plus performant. L'analyste ne sait pas encore avec certitude quelle norme il adoptera, mais prédit au moins la présence de l'USB 3.2 ou du Thunderbolt 3. Pour rappel, l'USB 4 v2 et le Thunderbolt 4 sont annoncés, mais leur commercialisation n'est pas encore pour tout de suite.

Enfin, Ming-Chi Kuo estime que la mise à niveau des spécifications USB engagée avec les iPhone 15 Pro devrait motiver les constructeurs Android à proposer à leur tour de l'USB-C plus performant sur leurs mobiles haut de gamme.