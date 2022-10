La tristesse : l'USB-C de l'iPad a des performances... d'USB 2.0

Le testeur de The Verge estime que ces limitations ne sont pas un très grand problème, car cet iPad se destine au grand public. Reste que cela fait tache sur un produit qui n'est pas si abordable que cela financièrement. Un tel manque peut pousser certains utilisateurs à privilégier l'iPad Pro et son Thunderbolt 3, encore plus cher.

Il est en tout cas certain que le passage à l'USB-C a le mérite de simplifier la vie des utilisateurs. « Le port USB-C rend le chargement et la connexion d'accessoires tels que les hubs USB beaucoup plus pratiques qu'auparavant », écrit The Verge.

La publication s'étonne toutefois de la disparition du port audio jack 3,5 mm et relève qu'Apple n'inclut pas d'adaptateur USB-C vers jack avec son iPad. Un câble et un chargeur de 20 W sont en revanche mis à disposition.