Un port USB-C et un meilleur écran pour le futur iPad abordable

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l’iPad de 10e génération sera également doté d’un écran Retina équivalent à celui de l’iPad Air en termes de résolution. Ce nouvel iPad devrait en outre grandir un peu, passant de 10,2 pouces à 10,5 pouces (voire peut-être même 10,9 pouces). À noter cependant qu’il ne jouira pas de la gamme de couleurs DCI-P3 et d’une luminosité plus élevée, cela étant bien évidemment réservé aux modèles les plus chers.