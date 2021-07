L'écran du prochain iPad mini passerait de 7,9 à 8,3 pouces

Compte tenu de la nature relativement abordable de l'iPad mini dans les gammes d'Apple, nous sommes tentés de miser sur l'adoption d'un capteur TouchID intégré sur le dessus de l'ardoise, dans le bouton de verrouillage. C'est exactement ce que propose le dernier iPad Air. Faute d'informations précises à ce sujet, la piste d'une utilisation de Face ID sur l'iPad mini 6 ne serait cependant pas à exclure totalement. Du moins dans l'immédiat.

Quoi qu'il en soit, l'iPad mini 6 proposerait la plus grosse évolution de design en 9 ans. C'est du moins ce que promettait Bloomberg dans un article publié début juillet. Nous devrions y retrouver un châssis et des lignes similaires à l'iPad Air 2020 , avec une puce A15 Bionic (celle attendue sur les iPhone 13), un port USB-C et un Smart Connector (pour connecter un clavier). Pour rappel, l'iPad mini n'a pas été mis à jour depuis 2019. Le modèle actuel se contente actuellement d'une puce A12 Bionic, celle que l'on trouvait notamment sur les iPhone XS et iPhone XR .