Qui a déjà vu un iPad mini 2021 retrouvera immédiatement ses marques. Le format de la tablette tactile reste rigoureusement identique, avec un écran de 8,3 pouces de définition 2 266 x 1 488 pixels à 326 ppp. Apple n'a pas profité de cette nouvelle génération pour changer de technologie d'écran. On reste sur une dalle LED, et l'OLED reste l'apanage des iPad Pro M4 sortis en mai 2024.

Quatre coloris sont toujours proposés avec le mauve, le gris sidéral, l'inénarrable Lumière stellaire et un petit nouveau, le bleu, au lieu du rose de la génération précédente. Le capteur Touch ID est lui toujours là, situé sur le bouton d'allumage et de mise en veille.

Pour les dimensions, là encore rien de nouveau sous le soleil avec une épaisseur de 6,3 mm et un poids de 297 grammes pour la version Wi-Fi + Cellular. L'appareil restera donc le plus pratique pour regarder des vidéos ou consulter le web dans le canapé, contrairement aux iPad de plus de 11 pouces, plus massifs et plus difficiles à tenir à bout de bras après plusieurs dizaines de minutes.

Il y a néanmoins une petite modification à noter : la caméra avant est désormais sur la tranche droite en mode portrait, et sera parfaitement centrée lors d'une visio réalisée avec la tablette à l'horizontale. L'iPad mini était le dernier iPad à ne pas avoir adopté ce nouveau placement du capteur, les choses sont dorénavant dans l'ordre.