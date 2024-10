boboss29

En attendant sur mon Ipad Air 4 de 2021, et son processeur A14 je peux faire du montage 4k sur Luma Fusion, avec une rapidité d’encodage assez bluffante. Alors sur un A17 pro, j’imagine le boost de performance (en fait non, je n’imagine pas car je possède un Iphone 15 pro équipé de ce processeur, mais je n’ai pas fait de montage vidéo sur cet appareil).

Et quand on regarde des bench, on s’aperçoit que sur quelques point le A17 pro rivalise sans honte avec un M1. L’un est un Soc de Smartphone, l’autre un soc de mac. Donc niveau puissance, Apple est plutôt pas mal (la concurrence à du mal à faire aussi efficient qu’un M1, je ne parle de puissance brute, mais du rapport puissance/consommation qui est assez incroyable). Donc pour les usages de cette machine, le A17 pro semble adapté et n’a pas à rougir niveau puissance. Si on veut plus puissant il y a l’IPAD Air avec son M2 (qui est pour le coup surdimensionné pour la majorité des usages d’un Ipad).