Aussi surprenant que cela puisse paraitre, un youtubeur russe a déjà réalisé un unboxing du nouveau MacBook Pro M4 alors que celui-ci n'est même pas dévoilé officiellement par Apple. Ses premiers tests du MacBook Pro 14 M4 sont plus que prometteur avec un score de 3 864 en single-core et 15 288 en multi-core sur Geekbench, ce nouveau modèle montre une amélioration de 25 % par rapport au modèle de la génération précédente dotée de la puce M3. En plus des 10 cœurs CPU (contre 8 sur la M3), le GPU 10 cœurs offre également un bond de 25 % dans les performances graphiques​.

Le modèle de base bénéficierait aussi d'une configuration revue à la hausse avec 16 Go de RAM par défaut, un net avantage pour ceux qui utilisent des logiciels gourmands. Le design reste malheureusement similaire aux versions actuelles, mais l'appareil gagne néanmoins un port Thunderbolt supplémentaire​.