Mark Gurman explique ainsi que l'Apple Mac mini M4 aurait une largeur d'environ 9,4 centimètres (3,7 pouces), un format bien loin des 19,7 centimètres de large de la version M2. Il devrait par contre afficher une hauteur un peu plus élevée que le Mac mini M2, qui culmine à 3,6 centimètres. Le châssis devrait de son côté rester en aluminium.

L'Apple Mac mini M4 sera un ordinateur entrée de gamme, qui devrait selon la même source être l'équivalent du dernier iPad Pro équipé de la puce M4. Cet ordinateur a été testé par Apple avec trois ou plus ports USB-C et un port HDMI. Il pourrait par ailleurs aussi bénéficier d'une version plus puissante, embarquant la puce M4 Pro.