L'Apple MacBook Air M3 13 pouces rejoint notre comparatif des meilleurs PC portables

Depuis le lancement du premier MacBook Air par Steve Jobs en 2008, Apple a toujours cherché à repousser les limites de l’ordinateur (ultra) portable. Initialement vanté pour sa finesse incroyable, le modèle « Air » est rapidement devenu le fer de lance de la marque auprès du grand public.

Le MacBook Air a connu des hauts et des bas, avec, en particulier, une période de doute quant à son avenir entre 2015 et 2018, durant laquelle Apple semblait délaisser son laptop le plus célèbre. Mais en 2020, la série Air figure parmi les premières à migrer vers la puce Apple Silicon M1, promettant un nouvel équilibre entre performance et efficience énergétique, et venant ainsi rebooster l’attrait de la gamme.

La mise à jour se poursuit en 2022, avec l’introduction d’un design inédit et de la puce M2, et en 2024, avec l’arrivée de la puce M3. Ces révisions ont permis au MacBook Air de reconquérir sa position de leader sur le marché, offrant l’un des meilleurs rapports qualité/prix parmi les ordinateurs ultraportables.