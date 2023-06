Le MacBook Air XXL est enfin une réalité

Les fins connaisseurs de la marque auront remarqué que le MacBook Air 2023 ne dévie pas des règles de design inaugurées avec le précédent MacBook Air M2. L'ordinateur portable conserve sa finesse, avec une épaisseur de 11,5 mm pour un poids d'1,5 kg sur la balance. Les lignes sont identiques, ainsi que la connectique avec la présence d'un connecteur MagSafe pour la recharge et de 2 ports USB-C.

La vraie nouveauté de ce MacBook Air est évidemment sa taille d'écran. Apple répond enfin aux demandes de ses fidèles clients en proposant un modèle muni d'un écran de 15,3 pouces, une première pour cette gamme de produits inaugurée en 2008. La dalle LED dispose d'une luminosité de 500 cd/m2. Le MacBook Air ne propose pas d'option pour un affichage mini LED, qui reste cette année encore un privilège réservé aux MacBook Pro.

La caméra FaceTime dispose d'une définition 1080p, et Apple a intégré six haut-parleurs pour la partie audio, couplé à trois micros de qualité studio pour les appels vidéo et les visioconférences.