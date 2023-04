Apple : le futur MacBook Air 15" peut-il relancer les ventes ?

D'après les informations glanées par Bloomberg, cet appétissant MacBook Air 15 serait équipé d'un processeur « à la mesure » de l'actuelle puce M2. Des documents de développement consultés par le média laissent d'ailleurs entendre que le modèle actuellement en test chez Apple est – tout simplement – doté d'une puce M2 regroupant huit cœurs CPU et 10 cœurs GPU, couplée à 8 Go de mémoire vive. Pour rappel, cette configuration de la puce M2 est actuellement utilisée par le MacBook Air 2022 le mieux équipé, qui comporte 16 Go de RAM en tout.

Cette information est importante car d'anciennes prédictions de Mark Gurman (journaliste de Bloomberg, souvent bien renseigné quand il s'agit d'Apple) laissaient entendre que le MacBook Air 15 serait équipé d'une puce Apple Silicone de nouvelle génération, et donc vraisemblablement d'un processeur Apple M3. Finalement, il n'en serait rien. Les documents consultés par le média américain font par ailleurs mention d'une diagonale de 15,3 pouces (très exactement) et indiquent que l'appareil serait animé par macOS 14 pour les tests qui sont actuellement conduits dessus.